Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi defnedildi
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Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi defnedildi

Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor ve Kartepe Belediyesinin eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor ve Kartepe Belediyesinin eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle Kocaelispor Kulübü Başkanlığı görevini bir süre önce bırakan ve İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede dün akşam hayatını kaybeden Üzülmez'in (56) cenazesi, Şevkatiye Camisi'ne getirildi.

Üzülmez'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Daha sonra Üzülmez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Şevkatiye Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, eski futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez, ilçe belediye başkanları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Üzülmez, 2014-2019 yılları arasında Kartepe Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi defnedildi
Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi defnedildi
Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi defnedildi
Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in cenazesi defnedildi - Haberler Spor
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