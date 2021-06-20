Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti
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Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti

Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Kocaelispor önceki dönem başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti.

Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Kocaelispor önceki dönem başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti.

Kocaelispor eski başkanı ve Kartepe Belediyesi eski belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Hastalığı sebebi ile Kocaelispor başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan ve uzun süredir İstanbul'da tedavi gören Üzülmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. - KOCAELİ

Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti
Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti
Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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