Kocaelispor'da sakatlıklar can sıkıyor

MANİSA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetlerle kan kaybı yaşayan Kocaelispor'da sakatlıkların artması da can sıkıyor.

Kocaelispor'un Manisa FK karşısında aldığı mağlubiyetle kan kaybı sürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, ligde oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılırken puan durumunda da 9. sıraya geriledi. Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Musa Nizam ve Michael Pereira'nın da sakatlar kervanına eklenmesiyle iyice moraller bozuldu. Körfez ekibi, cuma akşamı evinde oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sakatlıklarda son durum

Kocaelispor'da son maçta sakatlanan Musa Nizam'ın üst adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun devre arası hazırlık kampına kadar forma giymesi beklenmiyor. Manisa deplasmanında sakatlanarak çıkmak durumunda kalan bir diğer oyuncu olan Pereira'nın ise ayağında darbeye bağlı ödem tespit edildiği öğrenildi. Golcü oyuncu Dino'nun sakatlığı sürerken fitness kuvvetlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta koşulara başlanması planlanan Güney Afrikalı oyuncunun devre arası hazırlık kampına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Manisa maçı öncesi sakatlığından dolayı maç kadrosundan çıkarılan Mevlüt Erdinç ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı. - KOCAELİ

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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