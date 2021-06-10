Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı

Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de başlayacak mücadelesinde iddialı olmayı hedefleyen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı futbolcular İlyas Kubilay Yavuz ve Mevlüt Çelik ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'de başlayacak mücadelesinde iddialı olmayı hedefleyen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı futbolcular İlyas Kubilay Yavuz ve Mevlüt Çelik ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'in iddialı takımları arasında yer almak isteyen Kocaeilspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar bu kapsamda Samsunspor'dan ayrılan 26 yalındaki orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz ve Eskişehirspor'la sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki defans oyuncusu Mevlüt Çelik ile sözleşme imzaladı. Körfez Burunga Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, İlyas Kubilay Yavuz, Mevlüt Çelik ve kulüp yöneticileri katıldı.

Koyun: "Kubilay ligin Mesut'u olacak"

İmza töreninde konuşan ve transferde yanılmamak için mücadele ettiklerini belirten Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Kulübü gereksiz transferlerle boğmak istemiyoruz. Bizim takımda hocamızın talebi ve yönetim kurulumuzun ortak kararı ile en isabetli ismi kulübe kazandırmanın mücadelesini yapıyoruz. Takımımızın arkadaşlarımıza ihtiyacı olduğuna karar verdik. Transferlerini tamamladık. Ben inanıyorum Kubilay bu ligin Mesut'u olacak. Kendisine inanıyorum. Mevlüt kardeşimizin de kulübümüze çok şeyler katacağımıza inanıyorum. İnanıyorum iki oyuncumuz da uzun yıllar Kocaelispor'a hizmet edecek" dedi.

"10-12 isim üzerinde transfer çalışmaları sürüyor"

Devam eden transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Engin Koyun, "Hocamızın görüşleri doğrultusunda tahmin ediyorum ki geçen yıl ki kadronun yüzde 50'si kalacak. Şu an itibariyle 10-12 isim üzerinde bir transfer çalışmamız olacak. Tamamen hocamızın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarımız olacak. Birkaç gün içerisinde yeni isimleri kadromuza ekleyeceğiz. Çok acele etmek istemiyoruz. Her bölgeye 2-3 alternatif olarak çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Yavuz: "Formaya layık olmak için çalışacağım"

Kocaelispor formasını başarıyla taşımak istediğini ifade eden İlyas Kubilay Yavuz, "Çok mutlu ve heyecanlıyım, Kocaelispor gibi büyük bir camiayla anlaştığım için. Kararımı vermekte zorlanmadım çünkü uzun süredir başkanla iletişim halindeydim. Bu camia için elimden geleni yapmaya hazırım. Saha içi ve saha dışında formaya layık olmak için çalışacağım" şeklinde konuştu.

Çelik: "Mücadeleye her zaman hazırım"

Kocaelispor'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Mevlüt Çelik, "Mücadeleye her zaman hazırım. Yapı olarak hiçbir zaman yenilgiyi kabullenemeyen biriyim. Saha içerisinde bunu gösterdiğime inanıyorum. Kocaelispor'a elimden gelen katkıyı sunmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

İki yeni transferle sözleşme imzalandı

Konuşmaların ardından İlyas Kubilay Yavuz ile 2, Mevlüt Çelik ile ise 3 yıllık sözleşmeye imza attı. TFF 1. Lig'de geçen sezon 28 maça çıkan İlyas Kubilay Yavuz, 7 gol atarak 6 asist üretti. Eskişehirspor Formasıyla geçen sezon toplam 25 maçta forma giyen Mevlüt Çelik ise 1 asistle sezonu tamamladı. - KOCAELİ

Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı
Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı
Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
TFF transfer dönemlerini birer hafta uzattı
TFF transfer dönemlerini birer hafta uzattı
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Hande Erçel Hasibe Eren Fatma Turgut
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaelispor 2 yeni transferine sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 18:39:35. #1.14#

title