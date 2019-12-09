“KOBİ’lerin tahsilat sorunu ekonomiyi kilitliyor”
Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99.8'ini oluşturan KOBİ'lerin tahsilatta sıkıntı yaşadığını vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, KOBİ'ler kilitlendiği zaman ekonominin kilitlendiğini ve ödeme gecikmelerinin rekabeti de kısıtladığını dile getirdi.
09.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:13
Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99.8'ini oluşturan KOBİ'lerin tahsilatta sıkıntı yaşadığını vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, KOBİ'ler kilitlendiği zaman ekonominin kilitlendiğini ve ödeme gecikmelerinin rekabeti de kısıtladığını dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com