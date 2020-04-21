Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası, aileler hava yolu şirketine davalarını açtı.

NBA eski yıldızlarından Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra 4 yolcunun daha bulunduğu helikopter, ocak ayında düşmüş ve mürettebat ile yolcular hayatını kaybetmişti.

YÜKSEK MAHKEMEYE ŞİKAYETLERİNİ YAPTILAR

Elim bir kaza sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları, helikopter şirketine davalarını açtı. Aileler ayrı arı Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne şikayetlerini yaptıkları öğrenildi.

NBA ekibi Los Angeles Lakers ile 5 kez şampiyonluk kazanan ve ABD Milli Basketbol Takımı ile iki kez Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant, tarihin en iyi basketbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: İHA