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Amerika Birleşik Devletleri, Basketbolcu, Kobe Bryant, Spor

Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı

ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası, aileler hava yolu şirketine davalarını açtı.

21.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:16
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı

NBA eski yıldızlarından Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra 4 yolcunun daha bulunduğu helikopter, ocak ayında düşmüş ve mürettebat ile yolcular hayatını kaybetmişti.

YÜKSEK MAHKEMEYE ŞİKAYETLERİNİ YAPTILAR

Elim bir kaza sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları, helikopter şirketine davalarını açtı. Aileler ayrı arı Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne şikayetlerini yaptıkları öğrenildi.

NBA ekibi Los Angeles Lakers ile 5 kez şampiyonluk kazanan ve ABD Milli Basketbol Takımı ile iki kez Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant, tarihin en iyi basketbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (1)
ZZ: Tek bir sağlık çalışanı Kobe''den daha değerli . Anladık mı bunu sizce?
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