: Kobe Bryant, Hall of Fame'e aday gösterildi

15.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:13

Kobe Bryant NBA'in en önemli unvanlarından birine aday gösterildi.

Basketbol efsanesi, trajik ölümünden üç hafta sonra NBA Hall of Fame finalistlerinden biri oldu.

Bryant'ın haricinde bu onura aday olarak görülen isimler arasında, Tim Duncan, Kevin Garnett, ve WNBA efsanesi Tamika Cathcings var.

4 NİSAN'DA BELLİ OLACAK

"Şöhret salonu" anlamına gelen Hall of Fame, NBA tarihinin en önemli oyuncuları, koçları ve hatta hakemlerinin hatırlanması işlevini gören bir müze konumunda.

Massaschusetts'deki Hall of Fame müzesine daha önce Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Wilt Chamberlain, Dennis Rodman ve Kerim Abdül Cabbar gibi birçok NBA efsanesi dahil edilmişti.

Aday isimler arasında olan Kobe Bryant'ın Hall of Fame'in bir parçası olup olamayacağı 4 Nisan'da belli olacak.

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