Haberler » Spor » Kobe Bryant, Hall of Fame'e aday gösterildi - Spor

Kobe Bryant, Hall of Fame'e aday gösterildi

Kobe Bryant vefatından sadece 3 hafta sonra büyük bir onura layık görüldü. Hayatını kaybeden basketbolcu, NBA Hall of Fame'e aday gösterildi.

15.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:13
Kobe Bryant, Hall of Fame'e aday gösterildi

NBA'in en önemli unvanlarından birine aday gösterildi.

efsanesi, trajik ölümünden üç hafta sonra NBA Hall of Fame finalistlerinden biri oldu.

Bryant'ın haricinde bu onura aday olarak görülen isimler arasında, , Kevin Garnett, ve WNBA efsanesi Tamika Cathcings var.

4 NİSAN'DA BELLİ OLACAK

"Şöhret salonu" anlamına gelen Hall of Fame, NBA tarihinin en önemli oyuncuları, koçları ve hatta hakemlerinin hatırlanması işlevini gören bir müze konumunda.

Massaschusetts'deki Hall of Fame müzesine daha önce Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Wilt Chamberlain, Dennis Rodman ve Kerim Abdül Cabbar gibi birçok NBA efsanesi dahil edilmişti.

Aday isimler arasında olan Kobe Bryant'ın Hall of Fame'in bir parçası olup olamayacağı 4 Nisan'da belli olacak.


Haber Videosu

: Kobe Bryant, Hall of Fame'e aday gösterildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler