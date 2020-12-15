Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak
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Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak

15.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:02
Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak

Kariyerinde Real Madrid, Milan ve Schalke gibi üst düzey kulüplerin formasını giyen 37 yaşındaki Hollandalı forvet Klaas Jan Huntelaar, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

Kariyerine Ajax'ta devam eden 37 yaşındaki deneyimli golcü Klaas Jan Huntelaar emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Takımının PEC Zwolle'yi 4-0 mağlup ettiği ve 1 golünü de kendisinin attığı maç sonunda konuşan Huntelaar, kararını alma nedenini 'mutlu bir şekilde bırakmak istiyorum' diyerek yanıtlarken futbol sonrası planlarından da bahsetti.

"İLK İSTEĞİM AİLEMLE VAKİT GEÇİRMEK"

Huntelaar açıklamasında, "Sanırım artık o an geliyor. Bu son sezonum diye düşünüyorum. Evet artık bırakıyorum. Sezon sonuna kadar mutlu bir şekilde oynamaya devam edeceğim. Kariyerimi bitirdikten sonra tabii ki antrenör olmak istiyorum, bununla ilgili belgelerimi de alacağım ancak ilk istediğim ailemle birkaç ay birlikte vakit geçirmek istiyorum. Ondan sonra yeni mücadelelere bakacağım" diye konuştu.

37 yaşındaki Hollandalı golcü Huntelaar, Heerenveen'de yıldızını parlattıktan sonra 2006'da Ajax'a 9 milyon euroya transfer olmuş ve daha sonra sırasıyla Real Madrid, Milan, Schalke gibi ekiplerde oynadıktan sonra 2017'de bonservissiz olarak Ajax'a dönmüştü.

Bu sezon oynadığı 8 maçta 3 golü bulunan Huntelaar'ın kariyerinde çıktığı 649 maçta 360 gol ve 86 asisti bulunuyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:02:03. #1.15#
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