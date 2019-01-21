KKTC'de Asgari Ücret Belirlendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni asgari ücret brüt 3 bin 150 lira oldu.
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, asgari ücreti brüt 3 bin 150, net 2 bin 740 olarak belirledi.
BAKANLIK YENİ ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEDİ
KKTC'de Çalışma Bakanı Zeki Çeler başkanlığında toplanan Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücreti belirledi. Komisyondan yapılan açıklamada; asgari ücretin brüt 3 bin 150 TL olmasına karar verildiği belirtildi. KKTC'de asgari ücret net olarak ise 2 bin 740 TL oldu.
Ülkede asgari ücret, ağustos ayından bu yana brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 lira olarak uygulanıyordu.
Kaynak: AA