Kızılyıldız - Barcelona THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00 'da Kızılyıldız - Barcelona mücadelesi olacak. Peki Kızılyıldız - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Kızılyıldız - Barcelona saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Kızılyıldız - Barcelona basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Kızılyıldız - Barcelona ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

KIZILYILDIZ - BARCELONA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kızılyıldız - Barcelona THY Euroleague basketbol maçı 22 Ocak Cuma günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9 'da başlayacak.

KIZILYILDIZ - BARCELONA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Barcelona THY Euroleague maçı Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.

KIZILYILDIZ - BARCELONA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Aleksandar Nikolic Hall, Belgrad'da oynanacak.