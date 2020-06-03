Kızılcabölükspor'da Duran korkuttu TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da başkan Osman Duran kalp krizi geçirdi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da başkan Osman Duran kalp krizi geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada anjiyo yapılan başkan Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte uzun yıllardır başkanlık koltuğunda oturan Duran, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Kentteki özel bir hastaneye götürülen Duran'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Duran, hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyoya alındı. Operasyonun başarılı geçtiği, Osman Duran'ın hastanede tedavisinin süreceği belirtildi. Kulüpten başkanın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Efsane Başkanımız Osman Duran'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz. Büyük başkanımızı bir an önce aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

- Denizli

Kaynak: DHA