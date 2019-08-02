Kızılcabölükspor'da 6 yolcu

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da 6 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte teknik heyetin raporuyla yönetim Emrecan Afacanoğlu, Samet Dağlı, Hüseyin Atalay, Cihat Kahraman, Ramazan Tarık Ergut ve Göksal Özkara ile vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze bugüne kadar verdikleri hizmetler için oyuncularımıza teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA