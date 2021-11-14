Kız çocukları ön yargılara ilk şutunu 'Josef de Souza' ile attı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - 'Gelin ön yargılara ilk şutu birlikte atalım' projesiyle Adidas, kız çocuklarına futbol topu hediye ederek çocukların sevdikleri spora ilk adımlarını atmalarına destek oldu.

Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve aileleriyle birlikte 50 kız çocuğunun katıldığı etkinlikte, projenin detaylarını Adidas Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Onur Demircan ve Kızlar Sahada Kurucu Ortakları Kiraz Öcal ve Melis Abacıoğlu aktardı. Çeşitli aktivitelerin de dahil edildiği buluşmada ön yargılardan ve kızların futbol oynayamayacağına dair klişe sözlerden oluşan sembolik duvar yıkılırken, kız çocukları Beşiktaşlı futbolcu Josef De Souza, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan da Sevgi Çınar, İrem Eren ve Melike Öztürk ile aynı sahada oynama fırsatı buldu. Etkinlik sonunda kız çocuklarına futbola adım atmalarında bir köprü olacak ilk topları hediye edildi. - İSTANBUL

Dünya Kupası Elemeleri G grubunda yer alan #BizimÇocuklar 'ın dün akşam oynanan maçlar sonrası gruptan çıkma şansı sizce nedir? ?????? #AMilliTakim #Türkiye — Haberler (@Haberler) November 14, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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