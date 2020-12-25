Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşan Napoli'li Matteo Politano, bebek müjdesi verdi
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Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşan Napoli'li Matteo Politano, bebek müjdesi verdi

25.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:33
Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşan Napoli'li Matteo Politano, bebek müjdesi verdi

Napoli'nin İtalyan forveti Matteo Politano, sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla verdiği pozla bebek beklediklerini duyurdu. Politano, fotoğrafın altına "En büyük hediyemiz. Herkese mutlu Noeller" notunu düştü.

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin golcü futbolcusu Matteo Politano, çam ağacının önünde kız arkadaşı Ginevra Sozzi'yle birlikte Noel pozu verdi.

27 yaşındaki futbolcu hamile olan kız arkadaşına dikkat çekmek amacıyla payşatığı fotoğrafın altına "En büyük hediyemiz. Herkese mutlu Noeller" notunu da düşmeyi ihmal etmedi. O ve kız arkadaşı Ginevra Sozzi ilk çocuklarını bekliyorlar.

Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşan Napoli'li Matteo Politano, bebek müjdesi verdi

19 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI YAPTI

Sezon başında Inter'den Napoli'ye transfer olan Matteo Politano, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 19 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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