Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşan Napoli'li Matteo Politano, bebek müjdesi verdi

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin golcü futbolcusu Matteo Politano, çam ağacının önünde kız arkadaşı Ginevra Sozzi'yle birlikte Noel pozu verdi.

27 yaşındaki futbolcu hamile olan kız arkadaşına dikkat çekmek amacıyla payşatığı fotoğrafın altına "En büyük hediyemiz. Herkese mutlu Noeller" notunu da düşmeyi ihmal etmedi. O ve kız arkadaşı Ginevra Sozzi ilk çocuklarını bekliyorlar.

19 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI YAPTI

Sezon başında Inter'den Napoli'ye transfer olan Matteo Politano, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 19 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.