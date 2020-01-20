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“Kısa Film Uzun Etki”de ödüller sahiplerini buldu

Dijital Yalnızlık" temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

20.01.2020 00:07 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:07
“Kısa Film Uzun Etki”de ödüller sahiplerini buldu

Dijital Yalnızlık" temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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