“Kısa Film Uzun Etki”de ödüller sahiplerini buldu
Dijital Yalnızlık" temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
20.01.2020 00:07 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:07
Dijital Yalnızlık" temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com