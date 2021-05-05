Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Nisan ayına ilişkin, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak. Sistemde IBAN'ı kayıtlı olmayanlar parasını PTT'den alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mayıs itibari ile hesaplara yatırılacağını bildirdi.

IBAN'I OLMAYAN PTT'DEN ALACAK

Sosyal medya üzerinden dün açıklama yapan Bakan Bilgin, "Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak
Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Diego Mesut Özil Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 10:44:36. #1.14#

title