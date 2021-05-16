Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 0-0
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Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 0-0

Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 0-0
Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR - Haberler | Spor

STAT: Kırşehir AhiHAKEMLER: Mert Güzenge, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Tuğberk CurbayKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Abdulkadir Akyıldız (Dk.21 Ahmet Karadayı), Sabit Hakan Yılmaz (Dk. 59 Erbay Eker), Serhat Mermer, Hakan Yavuz, Ali Kucik (Dk.

STAT: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Mert Güzenge, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Tuğberk CurbayKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Nuri Melih Mursal, Abdulkadir Akyıldız (Dk.21 Ahmet Karadayı), Sabit Hakan Yılmaz (Dk. 59 Erbay Eker), Serhat Mermer, Hakan Yavuz, Ali Kucik (Dk.71 Oğuzhan Yazıcı), Mehmet Alaeddinoğlu (Dk.71 Furkan Polat), Onur Karakabak, Volkan Altınsoy, Batuhan SüerKIRKLARELİSPOR: Alp Tutar, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Serkan Sözmen, Emre Keleşoğlu (Dk.69 Ersel Aslıyüksek), Yunus Emre Yalçın, Bahadır Taşdelen, Mert Sinan Pekesen, Emre Balkı (Dk.54 Kubilay Akyüz), Murat Yılmaz, Arda Hilmi ŞengülSARI KARTLAR: Dk. 26 Onur Karakabak, Dk. 52 Batuhan Süer, Dk. 53 Ahmet Karadayı, Dk. 77 Serhat Mermer, Dk. 90+6 Oğuzhan Yazıcı (Kırşehir Belediyespor) - Dk. 77 Arda Hilmi Şengül (Kırklarelispor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanşında Kırşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Kırşehir Belediyespor bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 0-0
Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

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Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 0-0 - Haberler Spor
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