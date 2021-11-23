Kırşehir Belediyespor'da teknik direktör Hocaoğlu ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'da teknik direktör Hakkı Hocağolu'nun görevine son verildiği bildirildi.

Kulüpten yazılan yazılı açıklamada, Hocaoğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin sonlandırıldığı belirtildi.

Play-off hedefine ulaşmak için şehrin ve takımın dinamiklerine en uygun teknik direktörle yakın zamanda anlaşılacağı ifade edilen açıklamada, bu hafta sonu oynanacak Ankara Demirspor maçına takımı kaleci antrenörü Sinan Özdoğan'ın hazırlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Hakkı Hocaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak görevine son verilmiştir. Kendisine ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Hedefimizden şaşmadığımızı ve bizi bu hedefe götürecek en doğru hoca ile kısa sürede anlaşma sağlayacağımızı siz değerli Kırşehir Belediyespor sevdalılarına duyuracağız." ifadaleri kullanıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Spor Haberleri

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