Kırkpınar'da "ağa" değişmedi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl güreş ağalığını Trabzonlu Seyfettin Selim kazandı.

Güreşlerin devam ettiği sırada protokol tribünü önüne kurulan masada belediye encümenince ihale başlatıldı.

İhaleye uzun süredir güreş ağalığı yapan iş adamı Seyfettin Selim'den başka katılan olmadı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 2020 yılının Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığı için ihaleyi 222 bin lirayla açtı. Seyfettin Selim ağalık bedelini 661 bin liraya kadar yükseltti.

Ağalık ihalesini kazanan iki altın kemerli Seyfettin Selim, Kırkpınar ağalığını severek, isteyerek yapmak isteyen ağa adayı çıkana kadar ağa olmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniden ağa seçilen Seyfettin Selim, protokolle poz vermesi sonrası davul zurna ile meydanı dolaştı, seyircileri selamladı.

Son yıllarda Kırkpınar ağalığı bedelleri şöyle:



Ağalık ihale yılı İhaleyi alan ağa Ağalık bedeli 2008 Seyfettin Selim 400 bin lira 2009 Seyfettin Selim 250 bin lira 2010 Seyfettin Selim 322 bin lira 2011 Seyfettin Selim 222 bin lira 2012 Seyfettin Selim 200 bin lira 2013 Süleyman Mecek 807 bin lira 2014 Seyfettin Selim 522 bin lira 2015 Seyfettin Selim 361 bin lira 2016 Seyfettin Selim 400 bin lira 2017 (iptal edildi) Ahmet Çetin 1 milyon 522 bin lira 2017 Seyfettin Selim 222 bin lira 2018 Seyfettin Selim 722 bin lira 2019 Seyfettin Selim 661 bin lira

Kaynak: AA