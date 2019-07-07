Kırkpınar'a tek ağa aday oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık ihalesi yapıldı. 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası 661 bin TL bedelle, 2 altın kemerli, 9 yıl Kırkpınar'da ağalık yapan iş adamı Seyfettin Selim oldu.

UNESCO tarafından 16 Kasım 2010 tarihinde Dünya Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeye hak kazanan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın ağası da belirlendi.

Kırkpınar ağalık koçu 661 bin TL'ye satıldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 222 bin TL ile açtı. Gürkan, "Savaşta ve barışta, zor günde, iyi günde Kırkpınar Yağlı Güreşleri her zaman devam etti, bundan sonra da devam edecek. 659. Kırkpınar Ağalığı ihalesini şu anda başlatıyoruz. Ağalık ihalesini 222 bin TL ile açıyorum" dedi. Tek adayın yarıştığı ihalede 659. Kırkpınar Ağası iş adamı Seyfettin Selim, 661 bin TL bedelle koçun sahibi oldu.

3. altın kemere tek yıl kaldı

Kırkpınar'da 9 yıllık ağalık yapan Trabzon Araklılı iş adamı Seyfettin Selim, 2 altın kemer sahibi olduğunu ve bu ağalık ile birlikte 3. altın kemeri hedeflediğini söyledi. Selim, "Kırkpınar'ı severek, isteyerek ağalık yapmaya aday çıkıncaya kadar bu sene olduğu gibi ben devam edeceğim" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da şu ifadeleri kullandı:

"2 altın kemerli, 9 yıllık ağalık yapan Seyfettin Selim ağamız, eğer 1 yıl daha ağalık yaparsa kırılması güç bir rekor elde etmiş olacak ve 3. altın kemeri kazanmış olacak." - EDİRNE

Kaynak: İHA