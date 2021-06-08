Kırıkkale'de hayata geçirilen proje ile yetenekli sporcular desteklenecek
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Kırıkkale'de hayata geçirilen proje ile yetenekli sporcular desteklenecek

Kırıkkale'de hayata geçirilen proje ile yetenekli sporcular desteklenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kırıkkale'de ekonomik ve fiziksel dezavantajlı bireylerin gelişimlerine katkı sağlayacak proje ile 100 kız ve 100 erkek öğrencinin spor ile tanışması hedefleniyor.

Kırıkkale'de ekonomik ve fiziksel dezavantajlı bireylerin gelişimlerine katkı sağlayacak proje ile 100 kız ve 100 erkek öğrencinin spor ile tanışması hedefleniyor.

Kırıkkale Pars Spor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan 'Hayata Sporla Gülümse' projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazandı. Gençlerin tekvando sporu ile tanışacağı projede ekonomik ve fiziksel dezavantajlı bireyler sosyalleşerek toplum içerisinde yer alacak.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören öğrencilerle yapılması planlanan projede sporcuların birbirleriyle kaynaşması sağlanacak. Bulundukları semtlerdeki cami, yaşlı bakım evi gibi yerleri de sık sık ziyaret edecek olan öğrenciler, her ay şehit aileleriyle de bir araya gelecek. Yetenekli bireylerin destekleneceği projeden 100 kız ve 100 erkek öğrencinin lisanslı sporcu statüsüne geçmesi amaçlanıyor.

"Yetenekli gençlerin keşfedilerek desteklenmesi amaçlanıyor"

Projeyle ilgili bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, "Bu projenin amacı dar gelirli ailelerin, fiziksel dezavantajlı engelli gençlerimizi sporla tanışmaları, sosyalleşmeleri ve kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Projenin içerisinde sadece spor yok. Aynı zamanda milli ve manevi değerler yönünden de gençlerimizin gelişmesini, sosyalleşmesini sağlamak da hedefler arasında. Şehit ve gazi ailelerinin ziyaretleri, fiziksel ve maddi dezavantajlı gençlerimizin ilkokuldan başlayarak ortaokul ve lise dahil sporla sosyalleşip, yetenekli gençlerin de keşfedilmesini ve bunlar üzerinde ağırlık verilerek desteklenmesi amaçlanıyor. Projeye katılım ücretsiz. Projeye katılacak gençlerimizin kıyafetleri ve ekipmanları temin edilecek" ifadelerini kullandı.

"Biz engelli bireylerin de rahatlıkla spor yapabilmelerinden yanayız"

Türkiye Tekvando Federasyonu Kırıkkale İl Temsilcisi ve Kırıkkale Pars Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztürk, "Kırıkkale gençliğinin milli ve manevi değerlerle özdeşleşerek sporun alt yapısının düzenlenmesi ve sporun alt tabana yayılması için bir çalışmamız var. Proje kapsamı içerisinde ekonomik ve fiziki anlamda dezavantajlı bireylerin katılmasıyla ilgili çalışmalarımız mevcut. Bunun içerisinde üç okulumuz var. Okullarımızda seçilecek öğrencilerden hem sportif hem de manevi gelişmelerini sağlayarak Kırıkkale sporuna güçlü bir nefes olmak kanaatindeyiz. Biz engelli bireylerin de rahatlıkla spor yapabilmelerinden yanayız. Bunun da en büyük göstergelerinden birini de Milli Takım olarak gösterdik. Şehrimizde bulunan tüm engelli kardeşlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz. Elimizden geldiğince de tüm engellilerimize spor yaptıracağız" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de hayata geçirilen proje ile yetenekli sporcular desteklenecek
Kırıkkale'de hayata geçirilen proje ile yetenekli sporcular desteklenecek
Kırıkkale'de hayata geçirilen proje ile yetenekli sporcular desteklenecek
Kırıkkale'de hayata geçirilen proje ile yetenekli sporcular desteklenecek
Kırıkkale'de hayata geçirilen proje ile yetenekli sporcular desteklenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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