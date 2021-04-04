Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Bayrampaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 30. haftasında deplasmanda Bayrampaşaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 30. haftasında deplasmanda Bayrampaşaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale BA, 7 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Fikret Karabudak Stadyumu sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktörü Nihat Baran yönetimindeki idman, ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen idman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı. Antrenman sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Teknik Direktör Nihat Baran, futbolcuların form durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Bizim puanlara ihtiyacımız var"

Baran, "Takımın şu andaki form durumu gayet iyi çocuklarımızın tamamından memnunuz. Kırıkkale sporumuzu kümede tutmak için gerek yönetim olsun, gerek futbolcularımız olsun, gerek teknik heyet olsun gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. İnşallah garantileyene kadar da bu çabamız devam edecek. İşin sonunda alttaki 4 takımın üstünde tuttuğumuz süreçte bu sezonda başarılı olmuş sayacağız ama kritik son 5 haftaya girdik. 2 rakibimiz düşmeye oynayan takım. 3 maçımızda deplasmanda oynayacağız. 3'ü de yukarıda hedefi kovalayan maçlar oynayacağız. Bizim puanlara ihtiyacımız var. Ciddiyeti elden bırakmayacağız. Kesinlikle bu takımı kümede tutmaya çalışacağız" dedi.

Kaptan Mehmet Bozcan: "Kaybedeceğimizi düşünmüyorum"

Takım kaptanı Mehmet Bozcan ise "Takım olarak iyi bir ortam var. Yöneticisiyle, futbolcusuyla, hocasıyla müthiş bir ortam var. Bu çıkışı Bayrampaşa maçıyla devam ettirip, sezon sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettirdiğimiz süreçte kaybedeceğimizi düşünmüyorum. İnşallah Kırıkkalesporu hak ettiği yere getirerek taraftara camiaya armağan ederiz hep birlikte" ifadesini kullandı.

Aykut Çift: "Ligde kalmak istiyoruz"

Takımın en çok gol atan futbolcusu Aykut Çift de "4 haftadır bir çıkışımız var oyun olarak. Son 4 maçın 3'ünde gol yemedik sadece 1'inde yedik. Bu bizim takımın üzerinde olumlu etki yansıtıyor. Herkesin kendine öz güveni geldi. Son haftalarda olması da daha iyi oldu. Burada kaldı 5 maçımız bu 5 maç içinde en yüksek puanı toplayıp bu ligde kalmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllar Kırıkkalespor için bir yapılanma olur. İleriki yıllarda daha iyi yerlerde görmek dileğiyle Kırıkkalesporu. Onun için uğraşıyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı