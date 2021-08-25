Kırbıyık;"Tüm olumsuzluklara rağmen Tarsus İdman Yurdu'nu şampiyon yapacağız"
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Kırbıyık;"Tüm olumsuzluklara rağmen Tarsus İdman Yurdu'nu şampiyon yapacağız"

Kırbıyık;'Tüm olumsuzluklara rağmen Tarsus İdman Yurdu'nu şampiyon yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. lig Beyaz Grup'ta yer alan Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olacaklarını söyledi.

TFF 2. lig Beyaz Grup'ta yer alan Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olacaklarını söyledi.

Takım Teknik Direktörü Ergün Penbe ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Şahin Kırbıyık, tüm masrafları kendisinin çektiğini kimseden destek görmediğini öne sürerek, tüm yaşananlara rağmen kulübün başında kalacağını dile getirdi.

Kırbıyık, "Antalya'da rahatsızlık geçirmem ve gelemeyeceğimi söylememe rağmen ısrarlar olunca memleketimize geldik. Hastalıktan kalkıp Tarsus İdman Yurdu'na hizmete geldim" dedi.

Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Şahin Kırbıyık, "Herkes şunu iyi bilmeli ki ben buraya gelirken başkanlık hevesinde değildim. 6. fabrikamı kuruyorum. 2 tane otelim var. Yani ben yeteri kadar yoğunluğumdan sosyal hayatını bırakmış bir insanım. Şampiyonluk olmazsak bu kadar para harcamamın anlamı yok. Para içinde ben memleketimi için geldim. Memleketime bir şampiyonluk bırakacağım " diye konuştu.

Tarsus İdman Yurdu'nun geçtiğimiz yıl transfer tahtasının kapalı olduğunu hatırlatan Kırbıyık, "Biz rica minnet üzerine geldik. Yani Tarsus İdman Yurdu rampadan aşağıya inmiş, uçuruma doğru gidiyordu. Yani o aşamada memleket sevdası ile geldim. Ben burada başkanım ama transferde sözüm dahi yok. Ben kredi kartı görevi yapıyorum" dedi.

Kulübün başında kalacağını ve söz verdiği şekilde bu yıl takımı şampiyon yapacağını bir kez daha yineleyen Şahin Kırbıyık, yönetime kendi inisiyatifi ile giren isimlerin pasifize edildiğini söyledi.

Şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını belirten Teknik Direktör Ergün Penbe, 98 yıllık geçmişi olan Tarsus İdman Yurdu'nun bu yıl hedefine ulaşması için herkesin kenetlenmesi gerektiğini söyledi. - MERSİN

Kırbıyık;'Tüm olumsuzluklara rağmen Tarsus İdman Yurdu'nu şampiyon yapacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kırbıyık;"Tüm olumsuzluklara rağmen Tarsus İdman Yurdu'nu şampiyon yapacağız" - Haberler Spor
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