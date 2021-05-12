Kınalı kuzulara bayram makyajı
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Kınalı kuzulara bayram makyajı

Kınalı kuzulara bayram makyajı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de çobanlar baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte koyunların yünlerini kırkma işlemine başladı.

Denizli'de çobanlar baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte koyunların yünlerini kırkma işlemine başladı. Kınalı kuzular yapılan bahar makyajı ile güzel bir görünüme kavuşurken yünleri kesilen koyunlar yaza geçiş yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde de çobanlar havaların ısınması ile birlikte koyunlarını rahatlatmak için kırkım işine başladı. Eski usullerle yapılan koyunların yünlerini kırkma işlemi koyun ve keçilere daha güzel bir görünüm kazandırırken yapılan bahar makyajı koyunların gelişimini de olumlu yönde etkiliyor. Kınalı kuzuların tüylerinin kırkılmasıyla birlikte kurban bayramı hazırlıklarının da başladığına dikkat çeken Çoban Hamza Toktaş, 'kırkıt' denilen bir makas çeşidiyle kınalı kuzuları makine kullanmadan kırktıklarını söyledi. Çoban Toktaş, "Mayıs ayında hayvanlarımızı kurbana hazırlıyoruz. Kırkmasını yapıyoruz. Koyunların yapası para etmiyor. Kuzularımızı Recep Yazıcıoğlu Barajının etrafında doğal olarak güdüyoruz. Yaklaşık yetmiş gün sonra kurban geliyor. Kurban hazırlıklarına devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kınalı kuzulara bayram makyajı
Kınalı kuzulara bayram makyajı
Kınalı kuzulara bayram makyajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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