"Kimya sektörü salgını başarıyla yönetti"
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"Kimya sektörü salgını başarıyla yönetti"

'Kimya sektörü salgını başarıyla yönetti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akkim Kimya'nın kurumsal dergisinde yazı kaleme alan Genel Müdür Onur Kipri, güçlü ve dinamik yapısıyla kimya sektörünün salgın sürecini başarıyla yönettiğini ifade etti.

Akkim Kimya'nın kurumsal dergisinde yazı kaleme alan Genel Müdür Onur Kipri, güçlü ve dinamik yapısıyla kimya sektörünün salgın sürecini başarıyla yönettiğini ifade etti.

Akkim Kimya'nın kurumsal dergisi Gündem'in yeni sayısı çıktı. Dergide kimya sektörünün pandemi sınavı ele alındı. 38 sayfalık derginin kapak konusu "Kimya sektörü pandemide nasıl bir sınav veriyor?" sorusundan yola çıkılarak hazırlandı

Derginin baş yazısını kaleme alan Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, güçlü ve dinamik yapısıyla kimya sektörünün salgın sürecini başarıyla yönettiğini ifade etti. Şirketin gerekli tüm önlemleri uygulayarak üretime ara vermeden devam ettiğini belirten Kipri, 2021'e 63 milyon dolar değerinde yeni bir satın alma yatırımıyla başladıklarını ve bu sayede yıllık ihracat ve ciro hedeflerine doğru önemli bir ilerleme kaydettiklerini anlattı.

Gündem dergisinin kapak dosyasına ise sanayinin önde gelen isimleri görüşleriyle katkıda bulundu. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Erceber, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve Organik Kimya Operasyonlar Direktörü Tansel Özyönüm kimya sektörünün penceresinden pandemi dönemini değerlendirirken, salgınla mücadelede kimyanın önemini ve gelecek öngörülerini aktardılar.

Dergide ayrıca Türkiye'de kimyasal beton katkılarının son beş yıllık üretim hacmi, sürdürülebilir tekstilde kimyanın rolü, temizliğin kimyası gibi konu başlıklar ile Akkök Holding grup şirketlerinden Aksa Akrilik, Akcoat ve Sepaş Enerji'ye ilişkin haberler de yer aldı.

Yazılı baskının yanı sıra dijital olarak okuyucuyla buluşan dergiye akkim.com.tr web sitesi üzerinden ücretsiz erişilebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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