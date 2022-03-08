Kimya sektörü Adana'da toplandı

İSTANBUL (AA) - Adana'da, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Kimya Sektörü Strateji Toplantısı yapıldı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bir otelde düzenlenen toplantıda, sektörün 2021 yılında ülke ihracatı içinden 25,4 milyar dolar ve yüzde 11,2'lik payla ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Sektörün ihracatta kalıcı olarak ikinciliği yakaladığını ifade eden Pelister, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz 2030 yılında kimya sektörünün ihracatını 40 milyar doların üzerine çıkartmaktır. Yine kilogram başı ihracat değerimizi de 1,5 doların üzerine taşımaktır. İKMİB olarak sürdürülebilir temelli ihracat odaklı yepyeni bir kimya ekosistemi üzerinde çalışıyoruz. Ülkemizi uluslararası ticari ve ekonomik düzeyde oyun kurucu seviyesini yükseltecek bir stratejik kurgumuz var. Çünkü dünyadaki en gelişmiş 10 ülkenin 8'inde kimya endüstrisinin çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. 'Dünya ekonomisi kimya sektörü odaklı' dersek yanılmamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Pelister, sektör olarak ihracatlarının yanında ithalatlarının değerinin yüksekliğinin farkında olduklarını belirterek, "Sektörün ithalata bağımlılığı ortalamada yüzde 75 kadardır fakat petrokimya türevlerinde özellikle plastik ham maddelerinde yüzde 90'lara kadar görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki petrokimya ürünlerinin, ham maddenin üretilmesi çok önem arz etmektedir. Bizim en az 5 veya 6 petrokimya tesisini en kısa zamanda hayata geçirmemiz lazım." diye konuştu.

Sermayenin geri dönüşü 7 yıl sürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk, sektörün canlanması için Adana'nın önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırım ortamını ivedilikle iyileştirmemiz lazım. Mutlaka uzun süreli tahsis söz konusu olmalı. Bizim orta ölçekli bir kimya işletmesinin sermayesinin geri dönüşü 7 yıl. Bu, inşaata benzemez, hizmet sektörüne benzemez. Ciddi para gerekli. Yatırdığınız parayı ancak ortalama 7 yılda geri olabilirsiniz. Sektörün gelişmesi için kümelenme önem taşıyor. Kümelenme, en az yüzde 8-10 maliyeti düşürüyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin de teşvik sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi verdi.