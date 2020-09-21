Kilis'te mısır hasadı başladı
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Kilis'te mısır hasadı başladı

Kilis'te mısır hasadı başladı Kilis'in Elbeyli ilçesinde mısır hasadının yapılmasına başlandı.

21.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:38

Kilis'te mısır hasadı başladı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinde mısır hasadının yapılmasına başlandı. Elbeyli ilçesinde sulu tarıma geçilmesinden sonra mısır ekimine çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Elbeyli ovasına ekilen yemlik ve tohumluk olarak ekilen mısırın hasadına başlandı. Kayacık Barajından sulanan Elbeyli ovasında üreticiler ikinci ürün olarak mısırı ekerken, bazıları da yılda iki kez mısır üretimi yapıyor. Mısır hasadı bu ay içerisinde tamamlanacak. İkinci ürün olarak ekilen mısırın da Kasım ayı içerisinde hasat edilmesi bekleniyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Mısır hasadının Elbeyli ilçesinde başladığını ifade ederek, "Elbeyli Bölgemizde yoğunluklu olarak yetişen mısır dönümüne 800 ile bin 500 ton arasında ürün vermektedir. Bazı yerlerde rekolte düşük, bazı yerlerde rekolte iyi, genel olarak rekoltemiz iyidir. Yemlik ve tohumluk olarak, piyasaya giren mısır, yoğunluk olarak yemlik olarak mısır, üretiliyor. Silajlıkta mısır para etmeyince genelde üreticilerimiz yemlik olarak piyasaya sürüyorlar. Ortalama 1 TL 30 kuruşa Gaziantep piyasasına satılıyor" dedi.

Kilis'te mısır hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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