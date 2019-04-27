Kilis Spor Günleri" Etkinlikleri Başladı

Kilis Belediyesi ile Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen "Kilis Spor Günleri" etkinlikleri kapsamında "Birlikte Spor" projesi başladı.

Kilis Spor Günleri

Kilis Belediyesi ile Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen "Kilis Spor Günleri" etkinlikleri kapsamında "Birlikte Spor" projesi başladı.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda düzenlenen etkinlikte, futbol müsabakasıyla başlama vuruşu yapıldı. Proje kapsamında, 5 gün içerisinde 5 farklı dalda ( Tekvando, Judo, Futbol, Voleybol, Tenis) müsabakalar düzenlenecek.

Başlama vuruşunu, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Alman İşbirliği Kurumu Qadra programı temsilcisi Martin Linder yaptı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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