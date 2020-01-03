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Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

03.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:39
Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil

CHP Genel Başkanı , geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili suskunluğunu bozdu. Yerli otomobile karşı çıkmanın doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Televizyon kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Geçtiğimiz 10 yılın Türkiye'ye maliyetinin ağır olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki 10 yılın Türkiye için bir fırsat olacağını, sorunları çözmek ve yeni bir anayasa için çalışacaklarını söyledi.

NE DİYECEĞİ MERAK KONUSUYDU

Bir çok konuyla ilgili iktidara eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobil projesine destek geldi. Yerli otomobili eleştiren bazı CHP'liler gibi düşünmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" şeklinde konuştu.

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