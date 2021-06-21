Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamasına tepki: Yasaklar ideolojik

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece Kusura bakmasınlar çünkü kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" ifadelerine tepki göstererek alınan kararın ideolojik olduğunu savundu.