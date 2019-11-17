Kılıçdaroğlu, EYT sorunuyla ilgili konuştu: EYT'yi biz çözeceğiz

17.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:02

Son günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sorunları gündemden düşmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya noktayı koymuştu. EYT'lilerle ilgili "Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum." diyen Erdoğan'a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar ki hiçbir sorununu çözmedi, söz veriyorum bu sorunu biz çözeceğiz" dedi.

"SÖZ VERİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.

"HİÇ MERAKLANMASINLAR"

Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu'nun, "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Seçim kaybetsek de yokum" açıklaması hatırlatılarak yöneltilen soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda yeni bir açıklama yaparak, "Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum." dedi.

Erdoğan EYT konusunda şu açıklamayı yaptı:

"Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim başımıza erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecek ve ödedi. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın.

"SEÇİMİ KAYBETSEK DE OLMAYACAK"

Erken emekli olup ikinci iş arayacak ve işsizliğin yükselmesine neden olacak. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola teşvik etmeyin. Seçimi kaybetsek de olmayacak. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı."

NE KADAR EYT'Lİ VAR

EYT'lilerin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre düzenleme yapılsa sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek ve bunun da maliyeti yıllık 10 milyar liranın biraz üzerine çıkacak.

Kaynak: DHA