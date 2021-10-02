Kılıçdaroğlu elektrik şirketlerini zam konusunda uyardı: Bedelini ödersiniz - Haberler
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Kılıçdaroğlu elektrik şirketlerini zam konusunda uyardı: Bedelini ödersiniz

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu elektrik şirketlerini zam konusunda uyardı: Bedelini ödersiniz

Bolu'da yaptığı konuşmada elektrik şirketlerinin zam hazırlığında olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde hesabını soracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Eğer zam yaparlarsa, gerekirse halkımızı kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Bunun hesabını soracağız" dedi.

Bolu Abant'ta partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda gündemde büyük yer tutan zamlar hakkında da açıklamalarda bulundu. Elektrik şirketlerinin zam yapma hazırlığı içinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun gerçekleşmesi halinde hesabını soracaklarını ve gerekirse halkı kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracaklarını duyurdu.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Konuyla ilgili açıklamalarında Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Buradan elektrik şirketlerine de sözüm var. Zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak benim ve bizim ortak görevimizdir. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zaman yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Emeklinin aldığı aylık 1500 - 200 bin lira. 250 lira elektrik faturası geliyor. Sizde vicdan yok mu? Bu daha elektrik, daha pazara gitmedi.

"HALKI TÜKETİMİ DURDURMAYA ÇAĞIRACAĞIZ"

Eğer zam yaparlarsa, gerekirse halkımızı kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Yapmaya kalkarsa, yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını kesinlikle soracağız. Halktan yana tavır alacağız, millet yana tavır alacağız ve bunun hesabını soracağız."

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Emre İliksiz
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