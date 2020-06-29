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Kılıçaslan Yıldızspor Teknik Direktörü İsmail Yıldız: "Alınan karara saygılıyız"

Kılıçaslan Yıldızspor Teknik Direktörü İsmail Yıldız, " Türkiye Futbol Federasyonun aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz.

Kılıçaslan Yıldızspor Teknik Direktörü İsmail Yıldız:
29.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:21

Kılıçaslan Yıldızspor Teknik Direktörü İsmail Yıldız, " Türkiye Futbol Federasyonun aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz. Her şeyden önce sağlık" dedi.

Kadınlar Ligi 3.Grup 8.Grupta mücadele eden Kılıçaslan Yıldızspor, 2019-2020 sezonunu 29 puanla 2.sırada tamamladı. Pandemi nedeniyle tamamlanan sezon sonrası Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Takımı 2020-2021 sezonu planlamalarına başladı.

Kılıçaslan Yıldızspor Teknik Direktörü İsmail Yıldız yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu mart ayında pandemi yüzünden Türkiye Kadın Futbol liglerine ara vermişti. 90 gün sonra aldığı kararla Kadın Liglerinin oynatılmayacağını tüm kulüplerine bildirmiştir. Bu kararla birlikte kulübümüz TFF'nin aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz, sağlığın her şeyden önce geldiğinden kararı memnuniyetle karşılayıp 2020-2021 sezonuna hazırlık ve planlamalara başlayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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