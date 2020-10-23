Khimki Moskova - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Khimki Moskova - Maccabi Fox mücadelesi olacak. Peki Khimki Moskova - Maccabi Fox maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Khimki Moskova - Maccabi Fox saat kaçta, ne zaman?