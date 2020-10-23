Khimki Moskova - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Khimki Moskova - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

23.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:40
Khimki Moskova - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Khimki Moskova - Maccabi Fox mücadelesi olacak. Peki Khimki Moskova - Maccabi Fox maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Khimki Moskova - Maccabi Fox saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Khimki Moskova - Maccabi Fox basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Khimki Moskova - Maccabi Fox ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

KHİMKİ MOSKOVA - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Khimki Moskova - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı 23 Ekim Cuma günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak.

KHİMKİ MOSKOVA - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Khimki Moskova - Maccabi Fox THY Euroleague maçı bugün saat 20:00 'daBein Sports 3 kanalında yayınlanacaktır.

KHİMKİ MOSKOVA - MACCABİ FOX BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Mytishchi Arena, Moskova'da oynanacak.

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