Khimki Moskova - Barcelona THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Khimki Moskova - Barcelona THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

12.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:37
Khimki Moskova - Barcelona THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Khimki Moskova - Barcelona mücadelesi olacak. Peki Khimki Moskova - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Khimki Moskova - Barcelona saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Khimki Moskova - Barcelonabasketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Khimki Moskova - Barcelonane zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

KHİMKİ MOSKOVA - BARCELONA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Khimki Moskova - BarcelonaTHY Euroleague basketbol maçı 12 Ocak Salı günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak.

KHİMKİ MOSKOVA - BARCELONA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Khimki Moskova - BarcelonaTHY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

KHİMKİ MOSKOVA - BARCELONA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Mytishchi Arena, Moskova'da oynanacak.

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