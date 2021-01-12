Khimki Moskova - Barcelona THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Khimki Moskova - Barcelona mücadelesi olacak. Peki Khimki Moskova - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Khimki Moskova - Barcelona saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Khimki Moskova - Barcelonabasketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Khimki Moskova - Barcelonane zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
KHİMKİ MOSKOVA - BARCELONA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Khimki Moskova - BarcelonaTHY Euroleague basketbol maçı 12 Ocak Salı günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak.
KHİMKİ MOSKOVA - BARCELONA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Khimki Moskova - BarcelonaTHY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.
KHİMKİ MOSKOVA - BARCELONA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Mytishchi Arena, Moskova'da oynanacak.