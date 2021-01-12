Khimki Moskova - Barcelona THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Khimki Moskova - Barcelona mücadelesi olacak. Peki Khimki Moskova - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Khimki Moskova - Barcelona saat kaçta, ne zaman?