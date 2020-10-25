Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı

25.10.2020 00:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 00:49

UFC şampiyonu Dağıstanlı karma dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatına son verdiğini açıkladı. Nurmagomedov, "Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. Anneme de son maçım olacağına söz verdim" dedi.

Dağıstanlı şampiyon Khabib Nurmagomedov, UFC hafif siklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. Son karşılaşmasını geçtiğimiz sene eylülde Dustin Poirier ile yapan ve kemerini korumayı başaran yenilmez şampiyon Khabib, kemerini korumak için 1 yıl sonra kafese girdi.

SON MAÇINI DA KAZANDI

Gaethje ise, 10 Mayıs 2020'de efsanevi bir maç sonunda Tony Ferguson'ı yenerek hafif siklet geçici kemerini almış ve Khabib ile karşılaşmaya hak kazanmıştı. Hızlı başlayan mücadelede kazanan Habib Nurmagomedov oldu.

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı

ANNESİNE SÖZ VERMİŞ

Karşılaşmanın ardından Dağıstanlı dövüşçü, "Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ederim. Tüm takımımı çok seviyorum. Bu benim son maçımdı. Babamsız buraya geldim. Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. Anneme de son maçım olacağına söz verdim. Bu benim son maçım" diyerek emeklilik kararı aldığını açıkladı.

"BABASINI GURURLANDIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mağlup olan Gaethje ise, "Her kafese girdiğimde hayattaymış gibi hissediyorum. Rahatlamış durumdayım. Yapması gerekeni yaptı. Çok güçlü o. Babasını çok gururlandırdığını düşünüyorum" diye konuştu.

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı

BABASI KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Khabib Nurmagomedov'un koronavirüse yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, hayatını kaybetmişti.

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı

İlgili Haberler

Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti
Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti
Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti
FC Bayern'in, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi Mağlup Ettiği Maç
FC Bayern'in, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi Mağlup Ettiği Maç
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Halil Sezai Caner Cindoruk
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Söz Fransa Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 00:52:08. #1.14#
title