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Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor

- Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor Kabadüz ilçesinde kestane ormanlarına yakın yerlerine kovanlarını yerleştiren arıcılar kestane balı elde etmek için gün boyu arılarla ilgileniyorlar.

25.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:03

- Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor

ORDU - Kabadüz ilçesinde kestane ormanlarına yakın yerlerine kovanlarını yerleştiren arıcılar kestane balı elde etmek için gün boyu arılarla ilgileniyorlar.

İlçenin Yeşilyurt Mahalle sakinlerinden arıcı Muammer Demir kestane ağaçlarının çiçeklerini açtığını söyledi. Hava koşullarının tam istedikleri gibi gittiğini anımsatan Demir konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu yılın bal açısından bereketli bir yıl olduğunu düşünüyorum. Hava şartları biz arıcıların istediği gibi uygun devam ediyor. Yağmur güneşle çiçeklerini açan kestane ağaçlarından son günlerde yoğun bal gelmeye başladı. Şimdiden arılar petekleri balla doldurdu. On gün daha devam edeceğini düşündüğüm kestane balında bu yıl kaliteli bal almayı hedefliyorum.

Kestane ağaçları arıcıları heyecanlandırıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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