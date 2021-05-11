Kerkük'te Kovid-19 ve ekonomi kriz gölgesinde bayram hazırlıkları yapılıyor
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Kerkük'te Kovid-19 ve ekonomi kriz gölgesinde bayram hazırlıkları yapılıyor

Kerkük'te Kovid-19 ve ekonomi kriz gölgesinde bayram hazırlıkları yapılıyor
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, ekonomi kriz ve Kovid-19 salgını gölgesinde bayram alışverişi yapıyor.

Irak'ın Kerkük kentinde vatandaşlar, ekonomi kriz ve Kovid-19 salgını gölgesinde bayram alışverişi yapıyor.

Kerkük kent merkezindeki tarihi Büyük Pazar Çarşısı, koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına getirilen esneklikten sonra bayram dolayısıyla hareketli günler yaşıyor.

Bayram alışverişi için vatandaşların uğrak yeri olarak bilinen tarihi çarşıda salgına yönelik tedbirler alınmış durumda.

Çarşı esnafından kuruyemişçi Eyad Seyfeddin, AA muhabirine, bayram arifesinde kısıtlamalarda gösterilen esnekliğin alışverişi olumlu etkilediğini söyledi.

Seyfeddin, salgın ve Irak dinarının Amerika doları karşısında değer kaybetmesinin esnaf ve vatandaşları kötü etkilediğini ifade etti.

Kerküklü esnaf Felah Hadi ise koronavirüs salgınından dolayı aylardır piyasanın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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