Kerim Avcı, Bandırmaspor'da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor transfer sezonunun kapanmasına yakın Gençlerbirliği'nden Kerim Avcı'yı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor transfer sezonunun kapanmasına yakın Gençlerbirliği'nden Kerim Avcı'yı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncularından Kerim Avcı'yı 2 yıllığına renklerine bağlayan imzayı attırdı. Bordo-beyazlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine Rot-Weiss Essen takımında başladı ve bugüne kadar Kayseri Erciyes, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor, Gaziantep, Adana Demir ve Gençlerbirliği takımlarında devam etti. Tecrübeli oyuncu çıktığı 326 maçta 79 kez ağları havalandırdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı