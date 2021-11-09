Kerevitaş'tan ihracat hamlesi: İlk dokuz ayda ihracatını yüzde 81 artırdı

Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, Ar-Ge ve inovasyona dayalı iş modeliyle ürün yelpazesini genişleterek yurt içinde yakaladığı büyüme ivmesini dış pazarlarda da sürdürdü. Kerevitaş yılın ilk dokuz ayında ihracatını yüzde 81 oranında artırdı.

Türkiye'de taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarı şirketlerinden Kerevitaş, Ar-Ge ve inovasyona dayalı iş modeliyle ürün yelpazesini tüketici beklentileri doğrultusunda sürekli genişletirken, bu başarısını dış pazarlarda da sürdürerek ihracatını 2021'in ilk dokuz ayında yüzde 81 oranında artırdığını açıkladı. Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin, konuyla ilgili "Şirket, konsolide cirosunu yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 3,15 milyar TL'ye yükseltti. Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nde ciro yüzde 23,5 artışla 820 milyon TL olurken, Yağ İş Birimi'nde ise ciro yüzde 57,7 artışla 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Pizza Tost, Sandviç Ekmeği, İnce Kesim Patatesler, 4 Peynirli Taş Fırın Pizza ve Smiles Patates başta olmak üzere toplam 17 yeni ürünü tüketicilerle buluşturduklarını söyleyen Çin, "Yine Kerevitaş çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye margarin sektörünün açık ara lider firması olan Besler de Bizim Yağ ve Teremyağ gibi yüksek bilinirliğine sahip markalarımızla yılın ilk dokuz ayında yüzde 64 ciro payıyla pazardaki gücümüzü sürdürdük" dedi.

"GÜÇLÜ MARKALARIMIZLA SEKTÖR LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yılın ilk dokuz ayında liderliklerini güçlü bir konuma taşıdıklarını belirten Çin, "Kerevitaş'ta hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürülebilir büyümemiz devam etti. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artırarak ürün portföyümüzü tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına göre sürekli geliştiriyoruz. 2021 yılının ilk dokuz ayında dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarındaki lider konumumuzu güçlendirerek Krevitaş'ın güçlü markalarıyla tüketicilerimize yenilikçi lezzetleri sunmaya devam ettik. Yılın son çeyreğine girerken güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.