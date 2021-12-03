Yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı netleşti! Her sene 1 milyon lira zam alacak

Galatasaray formasını giydiği günden bu yana performansıyla kendine hayran bırakan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılarla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2026 yılına kadar mukavelesi olan milli futbolcunun, alacağı yeni maaş da netleşti.

7 MİLYON LİRA GARANTİ ÜCRETE İMZA ATTI

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; 5 yılık yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'na takım arkadaşı Berkan Kutlu gibi 7 milyon TL garanti ücret ödenecek. Kerem'in maaşı her sezon 1 milyon TL artacak.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun kazanacağı rakam;

2021-2022 sezonunda 7 milyon TL

2022-2023 sezonunda 8 milyon TL

2023-2024 sezonunda 9 milyon TL

2024-2025 sezonunda 10 milyon TL

2025-2026 sezonunda 11 milyon TL

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