Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bir grup Bordo-Mavili taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi rakip futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun moralini bozan tezahüratlar yaptı. Isınma esnasında Kerem'e yönelik, "Kaç Kerem, Marcao geliyor" tezahüratları yükseldi. Bunun üzerine Kerem'in moralinin çok bozulduğu belirtildi.

Galatasaray fotoğrafçısı Fotoarena'nın haberine göre; Trabzonsporlu taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun moralini bozacak Marcao tezahüratları yaptı.

"KAÇ KEREM"

Bir grup taraftar ısınma esnasında Kerem'e doğru, "Kaç Kerem, Marcao geliyor" tezahüratı yaptı. Bunun üzerine genç futbolcunun moralinin çok bozulduğu belirtildi.

İLK YARIYA DAMGA VURDU

Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ilk yarısında Halil, Emre Kılınç ve Morutan ile birlikte Trabzonspor defansının başını ağrıttı. Emre ve Morutan'ın oyundan alınması, Kerem'in de performansını olumsuz etkiledi.

Kerem Aktürkoğlu'nun derdi bitmiyor! Trabzonspor taraftarından yakışıksız tezahürat

Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Kendinden geçen GS TV spikerinden olay tepki: Vur ulan vur

Kendinden geçen GS TV spikerinden olay tepki: Vur ulan vur

 Boşuna heykeli dikilmedi! Trabzonspor'un sihirbazı Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı

Boşuna heykeli dikilmedi! Trabzonspor'un sihirbazı Nwakaeme, 44 yıllık rekoru kırdı
Yorumlar (1)
kadir bedir :Trabzonsporr kadar kötü niytetli taraftar yok.
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Tanju Özcan
Magazin Yıldız Tilbe Deniz Akkaya
Spor Diego Marcao Arda Turan Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar İbrahim Altay Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:12:09. #1.12#