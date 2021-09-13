Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Bir grup Bordo-Mavili taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi rakip futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun moralini bozan tezahüratlar yaptı. Isınma esnasında Kerem'e yönelik, "Kaç Kerem, Marcao geliyor" tezahüratları yükseldi. Bunun üzerine Kerem'in moralinin çok bozulduğu belirtildi.
Galatasaray fotoğrafçısı Fotoarena'nın haberine göre; Trabzonsporlu taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun moralini bozacak Marcao tezahüratları yaptı.
"KAÇ KEREM"
Bir grup taraftar ısınma esnasında Kerem'e doğru, "Kaç Kerem, Marcao geliyor" tezahüratı yaptı. Bunun üzerine genç futbolcunun moralinin çok bozulduğu belirtildi.
İLK YARIYA DAMGA VURDU
Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ilk yarısında Halil, Emre Kılınç ve Morutan ile birlikte Trabzonspor defansının başını ağrıttı. Emre ve Morutan'ın oyundan alınması, Kerem'in de performansını olumsuz etkiledi.
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