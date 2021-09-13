Bir skandal da tribünden! Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat

Galatasaray fotoğrafçısı Fotoarena'nın haberine göre; Trabzonsporlu taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun moralini bozacak Marcao tezahüratları yaptı.

"KAÇ KEREM"

Bir grup taraftar ısınma esnasında Kerem'e doğru, "Kaç Kerem, Marcao geliyor" tezahüratı yaptı. Bunun üzerine genç futbolcunun moralinin çok bozulduğu belirtildi.

İLK YARIYA DAMGA VURDU

Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ilk yarısında Halil, Emre Kılınç ve Morutan ile birlikte Trabzonspor defansının başını ağrıttı. Emre ve Morutan'ın oyundan alınması, Kerem'in de performansını olumsuz etkiledi.

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