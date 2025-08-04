Kerem Aktürkoğlu Marcao olayı nedir, Kerem Aktürkoğlu Marcao neden kavga etmişti?

Futbol tarihinde takım arkadaşları arasında yaşanan gerilimler zaman zaman sahnelere yansımıştır. Felipe Melo'nun Emre Belözoğlu ile olan tartışması, İbrahim Toraman'ın kavgaları, hatta Premier Lig'den akıllarda kalan Lee Bowyer ve Kieron Dyer'ın itişmeleri, bu tür olayların sadece Türkiye'ye özgü olmadığını gösteriyor. Alman kaleci Jens Lehmann'ın takım içindeki sert müdahaleleri de benzer durumlara örnek gösterilebilir.

MARCAO, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA NEDEN YUMRUK ATTI?

Sabah'ın haberine göre; Genç oyuncu ile yaşanan tartışmanın ardından takım arkadaşları, Marcao ile iletişimini kesme kararı aldı. "Kerem'e yaptığı bu hareketi affetmiyoruz! Bedelini ödemeli" diyen futbolcular, konuyu teknik ekibe ileterek tepkilerini gösterdi.

SUS İŞARETİ ÖFKESİ

Marcao'nun, Kerem'in kendisine sus işareti yapmasına sinirlendiği öğrenildi. Sahada iki kez uyarıda bulunmasına rağmen Kerem'in "sus" demesi üzerine hiddetlenen Brezilyalı oyuncu, "Sen kaptan mısın da bana sus diyorsun?" diyerek saldırganlaştı.

BARIŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'da yaşanan gerginliğin ardından Marcao, Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için takım önünde resmen özür diledi.