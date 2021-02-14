Kerem Aktürkoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Muhammed Kerem Aktürkoğlu futbol kariyeri ve attığı goller!
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, forma numarası kaç, mevkisi ne? Kerem Aktürkoğlu futbol kariyeri hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.
Kasımpaşa maçında da gol atan Kerem Aktürkoğlu futbolseverler tarafından merak edildi. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler...
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Muhammed Kerem Aktürkoğlu (d. 21 Ekim 1998; İzmit, Kocaeli) Sol Kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.
Kerem Aktürkoğlu doğum tarihi : 21 Ekim 1998
Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında : 22 yaşında
Kerem Aktürkoğlu hangi takımda oynuyor : Galatasaray
Kerem Aktürkoğlu nereli : Kocaeli
Kerem Aktürkoğlu mevkisi ne : Sol kanat, Orta saha
Kerem Aktürkoğlu forma numarası kaç : 18
Kerem Aktürkoğlu boyu kaç : 1,73 m
Kerem Aktürkoğlu kilosu kaç : 68
Kerem Aktürkoğlu burcu ne : Terazi
KEREM AKTÜRKOĞLU FUTBOL KARİYERİ
İlk yılları
Futbola 2011 yılında Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Daha sonra Hisareynspor'a ardından da Medipol Başakşehir altyapısına geçti. 2016-17 sezonunda 3. Lig takımlarından BB Bodrumspor'a kiralandı. Burada toplam 28 maça çıkan futbolcu 4 gol kaydetti. 2018-19 sezonunda 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Takımıyla 34 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. 2019-20 sezonunda bir başka 3. Lig takımı 24 Erzincanspor'la anlaşan futbolcu, 34 maçta sergilediği 20 gol 1 asistlik performansıyla kulübünün en skorer ismi olmayı başardı ve takımının 2. Lig'e yükselmesine doğrudan katkı sağladı.
Galatasaray
2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Aktürkoğlu ilk sezon 850 bin, 2. sezon 900 bin 3 ve 4. sezonlarda ise 950 bin ₺ kazanacak.
OYNADIĞI TAKIMLAR VE ATTIĞI GOLLER
2016-2017 : BB Bodrumspor 27 maçta 4 gol
2018-2019 : Karacabey Belediyespor 34 maçta 3 gol
2019-2020 : 24 Erzincanspor 30 maçta 20 gol
2020- : Galatasaray 11 maçta 1 gol