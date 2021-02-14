Kerem Aktürkoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Muhammed Kerem Aktürkoğlu futbol kariyeri ve attığı goller!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, forma numarası kaç, mevkisi ne? Kerem Aktürkoğlu futbol kariyeri hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

Kasımpaşa maçında da gol atan Kerem Aktürkoğlu futbolseverler tarafından merak edildi. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler...

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu (d. 21 Ekim 1998; İzmit, Kocaeli) Sol Kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Kerem Aktürkoğlu doğum tarihi : 21 Ekim 1998

Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında : 22 yaşında

Kerem Aktürkoğlu hangi takımda oynuyor : Galatasaray

Kerem Aktürkoğlu nereli : Kocaeli

Kerem Aktürkoğlu mevkisi ne : Sol kanat, Orta saha

Kerem Aktürkoğlu forma numarası kaç : 18

Kerem Aktürkoğlu boyu kaç : 1,73 m

Kerem Aktürkoğlu kilosu kaç : 68

Kerem Aktürkoğlu burcu ne : Terazi

KEREM AKTÜRKOĞLU FUTBOL KARİYERİ

İlk yılları

Futbola 2011 yılında Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Daha sonra Hisareynspor'a ardından da Medipol Başakşehir altyapısına geçti. 2016-17 sezonunda 3. Lig takımlarından BB Bodrumspor'a kiralandı. Burada toplam 28 maça çıkan futbolcu 4 gol kaydetti. 2018-19 sezonunda 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Takımıyla 34 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. 2019-20 sezonunda bir başka 3. Lig takımı 24 Erzincanspor'la anlaşan futbolcu, 34 maçta sergilediği 20 gol 1 asistlik performansıyla kulübünün en skorer ismi olmayı başardı ve takımının 2. Lig'e yükselmesine doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray

2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Aktürkoğlu ilk sezon 850 bin, 2. sezon 900 bin 3 ve 4. sezonlarda ise 950 bin ₺ kazanacak.

OYNADIĞI TAKIMLAR VE ATTIĞI GOLLER

2016-2017 : BB Bodrumspor 27 maçta 4 gol

2018-2019 : Karacabey Belediyespor 34 maçta 3 gol

2019-2020 : 24 Erzincanspor 30 maçta 20 gol

2020- : Galatasaray 11 maçta 1 gol