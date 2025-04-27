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Kerem Aktürkoğlu gol izleme linki (Benfica AVS)!

Kerem Aktürkoğlu gol izleme linki (Benfica AVS)!
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Portekiz Premier Lig'in 31. haftasında Benfica, taraftarı önünde AVS ile karşı karşıya geliyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu gol izleme linki var mı?

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Sporting CP ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Rakibi ile aynı puanda olan krımızı-beyazlı takım, averajla ikinci sırada bulunuyor. Maçta Benfica'nın 4-0 üstünlüğü bulunuyor. İşte, Kerem Aktürkoğlu gol izleme linki!

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Sporting CP ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Rakibi ile aynı puanda olan krımızı-beyazlı takım, averajla ikinci sırada bulunuyor. Benfica, bu akşam oynayacağı AVS maçını da kazanıp Sporting CP maça çıkmadan maç fazlasıyla liderliği ele geçirmek istiyor.

Maç 4-0 Benfica'nın 4-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Gol için tıklayınız

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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