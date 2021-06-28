Kepez'in güreşçi kızları milli takım kampında
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Kepez'in güreşçi kızları milli takım kampında

Kepez'in güreşçi kızları milli takım kampında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda güreşe başlayan Elif Atakan, Şükran Yanık ve Sude Naz Tenil, minik kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye girerek, milli takım kampına katılmaya hak kazandılar.

Kepez Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda güreşe başlayan Elif Atakan, Şükran Yanık ve Sude Naz Tenil, minik kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye girerek, milli takım kampına katılmaya hak kazandılar.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün alt yapısında yetişerek, minikler kategorisinde mücadele eden sporcular, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda üstün bir başarıya imza attı. Antalya'nın Kemer İlçesi Göynük Spor Salonunda 23-26 Haziran da gerçekleştirilen mili takım kamp kadrosu belirleme seçmelerinde Kepez Belediyespor Kulübü'nün minik kızları minderde 3 madalya kazandı. 2021 yılı 11-12-13 yaş güreş milli takım kadrosu belirleme seçmelerinde 42 kiloda Elif Atakan Türkiye 2'ncisi, 66 kiloda Şükran Yanık 5'nci, 58 kiloda Sude Naz Tenil 5'nci oldu. Kepez'in gururu minik kızlar, Kepez Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda ata sporu güreşe başlamış ve yeni kurulan güreş alt yapı takımına alınmışlardı. Geçtiğimiz günlerde de yine Kepez Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda güreşe başlayan Yahya Yılmaz da, minikler Türkiye Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye 2'ncisi olmuştu. - ANTALYA

Kepez'in güreşçi kızları milli takım kampında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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