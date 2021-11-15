Kepez Belediyespor hedefe emin adımlarla ilerliyor

BAL Liginde mücadele eden Kepez Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bucak Belediye Oğuzhanspor engelini 5-0 ile geçti.

Grubunun zirvesine göz diken Kepez Belediyespor, sahasında Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 5-0 yendi. Hasan Doğan Stadı'nda yapılan karşılaşmada ev sahibi olma üstünlüğünü elinde tutan Kepez Belediyespor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Soyunma odasından 'mutlak galibiyet' parolasıyla çıkan takım, Kemal Bolat'ın hat-trick yapmasıyla moral buldu. Son düdük çalana kadar disiplini elden bırakmayan Kepezliler, son dakikalarda Emrah Şenol ve Ahmet Keleş'in peş peşe golleriyle sevindi.

Hedefimiz var

Bu karşılaşmanın ardından puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla BAL Ligi 4'üncü Bölge 3'üncü Grup lideri olan Kepez Belediyespor, haftaya Bağbaşı Zeytinköyspor deplasmanına gidecek. Grubun zirvesinde yer almak istediklerini vurgulayan Kepez Belediyespor Antrenörü Şakir Filiz, 'Hedefimiz var, inanıyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki her maçı tek tek düşünüp değerlendiriyoruz' diye konuştu. - ANTALYA