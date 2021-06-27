Kepez Belediyespor güreşçisi minderde Türkiye 2'ncisi
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Kepez Belediyespor güreşçisi minderde Türkiye 2'ncisi

Kepez Belediyespor güreşçisi minderde Türkiye 2'ncisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarında 2019 yılında güreşe başlayan Yahya Yılmaz, Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu.

Kepez Belediyesi'nin Yaz Spor Okullarında 2019 yılında güreşe başlayan Yahya Yılmaz, Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu.

Antalya'nın Kemer İlçesi Göynük'te gerçekleştirilen milli takım kamp kadrosu belirleme seçmelerinde Kepez Belediyespor Kulübü güreşçisi Yahya Yılmaz, Milli takım seçmeleri niteliğindeki minikler Türkiye Şampiyonasında 48 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu. Başarılı sporcu, Kepez Belediyesi'nin Yaz Okullarında 2019 yılında güreşe başlamıştı. Pandemiye rağmen müsabakalara büyük bir azimle hazırlanan Yahya Yılmaz, ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girmeyi başardı. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, "Pandemi koşullarında kondisyonunu düşürmeden müsabakalara hazırlanan sporcumuzu kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu arada, Türk sporuna kazandırdıkları, yetiştirdikleri genç yetenekler içinde belediyespor kulübümüzün antrenörlerine de çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kepez Belediyespor güreşçisi minderde Türkiye 2'ncisi
Kepez Belediyespor güreşçisi minderde Türkiye 2'ncisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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