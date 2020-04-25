Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayanlara kira yardımının 36 aydan 48 aya çıkarılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kentsel dönüşümde kira yardımı süresine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayanların kira yardımlarının 1 sene daha uzatılacağını söyledi.

Bakan Kurum Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz. Toplamda inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyecek şekilde kendi yapısını inşa edecek vatandaşımızdan yapı maliyetinin yüzde 10'u kadar teminat verme zorunluluğunu kaldırıyoruz.

"SOSYAL KONUT KURALARINA YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Bir yandan dönüşümü hızlandırırken diğer yandan da dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak '100 Bin Sosyal Konut' projemizde kura çekimlerine koronavirüs tedbirlerimizi aksatmadan 28 Nisan'da yeniden başlıyoruz. Milletimizin desteğiyle, hızlı, yerinde dönüşüm ve gönüllülük esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz."