Kemal Özdeş'in Yerine Murat Duman Sahada

Akhisar Belediyespor deplasmanında tribüne gönderilen ve 1 maç ceza alan Teknik Direktör Kemal Özdeş'in yerine Kasımpaşa'nın başında sahaya yardımcı antrenör Murat Duman çıktı.



Süper Lig'in 3. haftasında Akhisar Belediyespor deplasmanına giden Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, hakeme itirazları sonucunda tribüne gönderilmişti. PFDK tarafından 1 maç ceza alan tecrübeli çalıştırıcı, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımını yalnız bıraktı. Lacivert-beyazlılar, Kemal Özdeş'in yokluğunda yardımcı antrenör Murat Duman'la karşılaşmaya çıktı. - İSTANBUL